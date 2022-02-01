/676813/محمد-صبحي-المال-لا-يرفع-قيمة-الجاهل-هل-يقصد-تركي-آل-الشيخ

وجه الفنان محمد صبحي رسالة غامضة لمجهول، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رجح البعض بأنه يرد على تصريحات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، خاصة بعدما وجه له الإهانة.

دوت الخليجيرصد رسالة محمد صبحي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المثيرة للجدل

وكتب محمد صبحي في رسالته: «أتحدث عن مسلسل عُرض عام 2007 يحمل اسم رجل غني فقير جدا، والمعنى من المسلسل ما قيمة أن يكون الرجل غني بماله، وفقير بعلمه وأخلاقه، أشفق على جاهل يتألم من جهله».

وتابع: «أتعجب من جاهل يداري جهله بلسان ذاق مرارة سوء أخلاقه.. والمال لا يرفع قيمة الجاهل ولا يغني من كان في وطنه مكرما غنيا».

رد تركي آل شيخ بشأن أزمة محمد صبحي

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركى آل شيخ بشأن أزمة الفنان محمد صبحي الذي كان محتواه الرياض أصبحت عاصمة الفن في الوطن العربي، فكان رد تركي آل شيخ يميل إلى الغموض بشكل كبير حيث غرد عبر موقع تويتر قائلاً:”والله انا ابي اعرف الي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقليه ... عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكه بس جت غلط”.

هذا، وأعرب الفنان الكبير محمد صبحي عن غضبه من تحريف كلامه الذي أفاده في وقت سابق بشأن أن الرياض أصبحت عاصمة الفن في الوطن العربي، ما جعل الجمهور يثور عليه، حارصا توضيح الأمر لجمهوره وواصفًا الباقية بالجهلاء.

محمد صبحي يدافع عن نفسه

وقال محمد صبحي في بيان رسمي، مدافعا عن نفسه: هذا الكلام الخاص بأن الرياض تحولت في ظرف عام كامل لعاصمة الفن في الوطن العربي، قلته منذ أكثر من شهر، وليس كلام وليد الأمس أو اليوم، وشرحت وجهة نظري حينها، وعبرت عن ألمي الشديد لما وصل إليه الفن المصري من تدهور واضح لا يعكس قوتنا ولا مكانتنا، وتاريخنا الفني الذي يبلغ عمره أكثر من 100 عام".

محمد صبحي: رفضت عرض مسرحيتي في السعودية بمقابل ملايين

وتابع: "وبعد توضيحي بالصوت والصورة بما أقصد وأعني بكلامي، أفاجأ اليوم بمن يتهمني بمجاملة المسئولين في السعودية، وأسأل هؤلاء الجهلاء ولماذا أجاملهم؟، وأنا الفنان المصري الوحيد الذي رفضت ٤ ملايين دولار مقابل عرض مسرحيتي «خيبتنا» بموسم الرياض، اعتراضا على العمل تحت شعار «ترفيه» فأنا أقدم عملا مسرحيا ثقافيا يحمل رسالة ومضمون، وجانب منه ترفيهي، وقلت للمسئولين عن موسم الرياض أنني مستعد لعرض مسرحيتي مجانا، ولكن في إطار أخر غير الترفيه".

محمد صبحي: فضلت أن أعمل في بلدي

واستكمل: "رفضت بشدة أن عمل في هذه الأجواء، وفضلت أن أعمل في بلدي وأقدم الفن الذي أريده حتى لو على خشبة مسرح مقام بالصحراء، كما أفعل الآن وأقدم عروض مسرحية آخرها مسرحية "نجوم الظهر" التي تعرض حاليا، وأعتقد أن هذا الرأي لا يغضب أحد".