في دور خبيرة أبراج.. دوللي شاهين تعود بقوة بعد غياب سنوات

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اختفت دوللي شاهين عن الساحة الفنية لمدة تزيد عن 5 سنوات، لتعود مرة أخرى بدور قوي من خلال مسلسل جديد بعنوان «المماليك»، الذي يعرض حاليًا على قناة النهار، من بطولة رانيا يوسف وبيومي فؤاد.

دوت الخليج

دوللي شاهين خبيرة أبراج

وتجسد دوللي شاهين خلال أحداث العمل دور خبيرة أبراج تدعى "ناني"، ويعد المسلسل من بطولة النجمة رانيا يوسف، مع مجموعة من النجوم منهم بيومي فؤاد، محمد لطفي، عائشة عثمان، رامي وحيد وعمرو حسن يوسف.

أحداث مسلسل المماليك

وتدور أحداث مسلسل المماليك في إطار من التشويق، ويتكون من 6 قصص متصلة غير منفصلة، على مدار 60 حلقة، المسلسل من تأليف هشام هلال، إنتاج شركة بيست ميديا للمنتج إيهاب منير، وإخراج حازم فودة.

دوللي شاهين تلفت أنتباه الجمهور

أثارت دوللي شاهين الجدل بسبب نشرها لصورة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، تظهر فيها دوللي وهي مصابة بعدة كدمات وجروح في وججها، وهي ملقاه على سرير أحد المستشفيات، وتأكد بعد ذلك أن هذه الصورة تم ألتقاتها أثناء تصوير أحد مشاهد دوللي في مسلسل المماليك وهي بخير.

دوللي شاهين في مسلسل راس الغول

كانت آخر مشاركات الفنانة دوللي شاهين التمثيلية، من خلال مسلسل راس الغول، الذي تم عرضه عام 2016، من بطولة النجم الراحل محمود عبد العزيز، وكانت تدور أحداثه حول شخص وقع في يده حهاز مهم، عليه معلومات خطيرة تخص وزارة الصحة، وأثناء محاولاته لإعادة الجهاز للجهات المختصة يتورط في مشكلات كثيرة، تجعله هاربًا طوال حلقات المسلسل، مما يزيد التشويق والتصاعد الدرامي للأحداث.

مسلسل راس الغول من بطولة محمود عبد العزيز، ميرفت أمين، فاروق الفيشاوي، دينا، لقاء الخميسي، رامي وحيد ومحمد شاهين، وتقدم فيه دوللي دور طبيبة تجمعها الأحداث مع الغول الهارب من أجهزة الدولة، المسلسل من تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي، وإخراج أحمد سمير فرج.

إصابة دوللي شاهين بكورونا

أعلنت المغنية دوللي شاهين في منتصف يناير الجاري عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث قامت النجمة بنشر صورة مكتوب بها "كورونا"، وكل متابعيها وأصدقائها تفاعلوا مع هذا المنشور بالتمني بالشفاء.