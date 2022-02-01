/676815/عبدالله-رشدي-لـ-إسلام-البحيري-أنت-لا-تفقه-شيء-عن-القانون-وأراءك-الشاذة-أدت-إلى-حبسك

رد الشيخ عبدالله رشدي على إسلام بحيري بخصوص كلامه الأخير عن فضيلة الإمام الأكبر، قائلا:" أنت لا تفقه شيء عن القانون والدستور، لسببين الاول انك بسبب اراءك الشاذة تم حبسك، والثاني أن الاسلام دين الدولة، والمباديء الاسلامية هي دين الدولة، حيث أن الدستور لا يخرج عن الشريعة.

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جاء ذلك خلال صفحته الرسمية فيس بوك، مضيفا:" ما علاقة نشوز الزوج بنشوز الزوجة، حيث انك تقيس شيئين مختلفين، لأن نشوز الرجل يتمثل في تركها، أما المرأة يتمثل هجران لفراش زوجها وطول لسانها عليه والتعدي عليه.

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ونوه:" إن الله امر الرجل بالانفاق على المراة، وأن يعطيها مهرا، وهو ما لم يأمر المرأة به، وعلى العكس أمر المراة بإطاعة زوجها ولم يأمر الزوج بذلك".

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واكمل :" إن هذا الامر يمثل ترتيب ادرايا حتى تسير المركب والتي لا يقودها اثنين، وبالتالي تفسير النشوز بالخيانة الزوجية امر خاطيء، واستدلالك بالحديث بشكل خاطيء، والذي يقول :" وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ" معناه ان لا يدخل البيت أحدا الزوج لا يحبه، سواء كانت رجل أو المراة".

وواصل رشدي هجومه على إسلام البحيري:" المنطق السقيم بتاعك ان الزوجة لو دخلت أحدا ونام على السرير أحد يبقى عادي.. معنى كلامك أن تقول الدين يسمح للرجل أن ينام على سرير المراة حتى لو كان غريبا".