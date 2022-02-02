الكلية الإكليريكية تشارك بـ 4 كتب فى معرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - الكتاب يقع فى 400 صفحة من الحجم الكبير، ويضم مجموعة مبكرة جدًا من القواعد الرهبانيَّة المسيحيَّة فى مصر الرومانيَّة، ووضعت تلك القواعد لما يسمى التجمع الرهبانيّ بالدير الأبيض بسوهاج، وهو مجتمع من الرهبان والراهبات الذين عاشوا معًا فى القرن الرابع، وقد اقتُبِست القواعد بواسطة القائد الرهبانيّ العظيم الأنبا شنوده رئيس المتوحدين فى كتاباته بالقرنين الرابع والخامس، وتوفر هذه القواعد مدخلًا جديدًا وقويًا للكشف عن المراحل الأولى من الرهبنة المسيحيَّة الجماعيَّة فى حياة الشركة.

ويقدم الكاتب بنتلى لايتون فى هذا الكتاب لأوَّل مرّة النصّ القبطى لتلك القواعد، والتى تبلغ 595 قانون مصحوبة بترجمة عربيَّة واضحة ودقيقة.

ويقدم 4 فصول تمهيديَّة عن طبيعة القواعد فى سياقها التاريخيّ والاجتماعيّ، مع أدلة جديدة لتأسيس هذا الاتحاد الرهبانى، ويرسم لايتون صورة رائعة للحياة اليوميَّة الرهبانيَّة وممارسة النسك من خلال الملاحظات العابرة على نصّ القواعد، ويتناول ستة مواضيع عامّة، هى: المجتمع الرهبانى كبناء مادى، والترتيب البشرى للمجتمع، ونمط الممارسات النسكيَّة، والتسلسل الهرمى للسلطة، والليتورجيا اليوميَّة، والحياة الاقتصاديَّة الرهبانيَّة، ويعد الكتاب مصدرًا أساسيًا المهتمين بالحياة المسيحيَّة فى العصور القديمة المتأخرة، وممارسات النسك، وتاريخ الرهبنة المصريَّة.

الكتاب الثانى هو كتاب "البحث عن أصول العبادة المسيحية المبكرة، مصادر وطرق دراسة الليتورجيَّة المُبكِّرة".

الكتاب يقع فى 225 صفحة بالقطاع الكبير والكتاب نُشر لأوّل مرّة فى عام 1993م، وقد تميزت هذه الدراسة الليتورجيَّة اى العبادة التقليديَّة عمومًا بمحاولة التوفيق بين الأجزاء المختلفة من الأدلة لممارسة العبادة المسيحيَّة المبكِّرة بطريقة تشير إلى أنّه يمكن تتبع خط تطور واحد مترابط من العصر الرسوليّ إلى القرن الرابع الميلادى.

ويفحص الكاتب "برادشو" هذه المنهجيَّة فى ضوء التطورات الأخيرة فى الأبحاث الليتورجيَّة اليهوديَّة الحديثة، والاتجاهات الحالية فى دراسات العهد الجديد، وطبيعة وثائق المصادر نفسها، وخاصة قوانين الكنيسة القديمة.

إذ يقدم دليلاً للأصول الليتورجيَّة المسيحيَّة التى تتبنى نهجًا أكثر حذرًا بكثير، مع الاعتراف بحدود ما يمكن معرفته حقًا، ويأخذ بجدية القرائن التى تشير إلى الطابع المتنوع الأساسى للعبادة المسيحيَّة القديمة".

الكتاب الثالث كتاب "من النيل إلى الرون وما بعدهما، دراسات فى الأدب الرهبانى المبكّر والتفسير الكتابى"

ويقع الكتاب فى 607 صفحة من القطاع الكبير ويهدف الكتاب للإشارة إلى الأفكار فى العالم القديم من الشرق إلى الغرب، وخاصة فى المنطقة المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، حيث يمثل نهران عظيمان، أى النيل والرون، رمزين ثقافيين لكلٍّ من: مصر، أحد البلاد التى تعد مهدًا للحضارات فى العالم القديم، ومستودع للحكمة القديمة فى عيون اليونانيين، وإلى البلاد الفرنسيّة الأقل عُمرًا.

ولكن بحلول القرن الرابع الميلادى صارت تلك البلاد الغربيّة هى المستفيدة من الآثار الشرقيّة لأكثر من ألف سنة.

ويتضمن هذا الكتاب أيضًا، تأثير الرهبنة المصريّة على الرهبنة الغربيّة المبكّرة، خاصة تلك التى يمثلها القديس يوحنا كاسيان وأولئك الذين كُتب عنهم فى جنوب فرنسا بأوائل القرن الخامس.

حيث نعرف من خلال كتاباته، أنّه لم تكن الرهبنة المصريّة ذات تأثيرًا كبيرًا فى أوائل القرن الخامس على الرهبانيّة فى جنوب فرنسا فقط، بل إلى ما هو أبعد من ذلك، أى على كلّ الرهبنة الغربيّة"، والرابع هو كتاب " أبا روفوس أسقف شُطب، عظتان على إنجيلى متى ولوقا

الكتاب يقع فى 270 صفحة بالقطاع الكبير وأبا روفوس أسقف شُطب بجنوب شرق أسيوط فى صعيد مصر خلال الجزء الأخير من القرن السادس. وقد رسمه البابا داميانوس (578-604م).

وأشير إليه فى كتاب تاريخ البطاركة، وهذا العمل المنشور لأوّل مرّة باللغة العربيّة يتكون من عظتين على إنجيلى متى ولوقا. وذلك وفقًا لأربع مخطوطات من الدير الأبيض بصعيد مصر.

وهذه المخطوطات تعود إلى ما بين القرن التاسع إلى الحادى عشر،. ويمثل هذا النصّ جزءًا صغيرًا من المجموعة الأصليّة للعظات، والتى تصل إلى أكثر من ألفى صفحة.

وهذا الجزء المتبقى هو تعليقات على إنجيل متى من الإصحاح الأوّل وحتّى الخامس، وعلى إنجيل لوقا الآيات الست وأربعين الأولى من الإصحاح الأوّل".