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دوت الخليج

ندى موسى عن مسلسل البحث عن علا

ونشرت الفنانة ندى موسى صورة لها على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من كواليس تصوير مسلسل البحث عن علا، المقرر عرضه خلال الأيام القادمة على منصة نتفليكس، وظهرت في الصورة إلى جانب الفنانة الكبيرة سوسن بدر، والتي تقدم دور والدة علا بطلت المسلسل، وكتبت عليها:"باقي يومين على "البحث عن علا".. مين مستني المسلسل؟"، وتفاعل معها الجمهور بشكل سريع، وكتبوا العديد من التعليقات التي تدل على حماسهم وإنتظارهم للمسلسل بفارغ الصبر، فمنهم من كتب لها:" انا مستناه علي نار الصراحه".

وعلق لها أحد متابعيها وقال:" احلى حاجة وجودك في الجزء الجديد"، حيث أن الدور التي تلعبه ندى يعتبر مستجد على شخصيات مسلسل عايزة أتجوز، الذي يعتبره الكثيرين الجزء الأول من مسلسل البحث عن علا، حيث يحكي عن نفس البطلة، وبنفس طريقة المعالجة الدرامية.

ندى موسى تشوق الجمهور لمسلسل البحث عن علا

لم تكن هذه المرة الأولى التي تنشر فيها ندى موسى صور وفيديوهات على إنستجرام لتشويق الجمهور لمسلسل البحث عن علا، ولكنها نشرت منذ بضعت أيام صورة مع هند صبري بطلة المسلسل، وكتبت:"مع القمر هند صبري.. انتظروا البحث عن علا ٣ فبراير على Netflix"، وسبق ونشرت فيديو تشويقي للمسلسل، ومن خلال تعليقاتها على كل ما تنشره، نستنتجد مدى سعادتها بالعمل في مسلسل البحث مع علا، مع كل النجوم الذين يتشاركون في بطولته.

البحث عن علا

يحكي مسلسل البحث عن علا الذي سوف يتم عرضه على منصة نتفليكس الإكترونية، بداية من يوم 3 فبراير القادم، عن الدكتورة علا عبد الصبور بعدما تزوجة وأصبحت أم، ويعرض طرقها في تحمل المسؤليات الكثيرة، وكيفية تعاملها مع المواقف المختلفة.

هذا العمل الدرامي الإجتماعي من بطولة: هند صبري، هاني عادل، سوسن بدر ومجموعة من النجوم الشباب، تأليف: غادة عبد العال ومها الوزير، إخراج: هادي الباجوري.