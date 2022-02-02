/676818/عقوبات-وإيقافات-بالجملة-على-منتخب-مصر-بعد-أحداث-مباراة-المغرب

جاءت عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على منتخبي مصر والمغرب بعد أحداث المباراة الاخيرة، والتي جمعت بين الطرفين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

⁦تغريم منتخب مصر غرامة مالية قدرها ١٠٠ الف دولار علي كيروش و محمد صلاح بسبب الغياب عن المؤتمر الصحفي ⁦تغريم منتخب مصر عقوبة أخرى قدرها ٤٠ ألف دولار بسبب الأحداث التي حدثت في الممر الخاص بغرف الملابس أثناء خروج اللاعبين من مباراة مصر ضد المغرب بممر غرف خلع الملابس ⁦ايقاف مهاجم مصر مروان داوود لاعب منتخب مصر مباراتين ⁦ايقاف روجيه باولو مساعد كيروش 4 مباريات عقوبات منتخب المغرب ⁦ايقاف سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب 4 مباريات ⁦ايقاف سفيان تشاكلا لاعب منتخب المغرب 4 مباريات ⁦توجيه تحذير اخير لكارلوس كيروش قبل ايقافه اذا تكرر نفس الخطأ

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