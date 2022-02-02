676819 /676819/عانيت-من-علاقة-أمي-وأبي-الغير-جيدة-تصريحات-باسل-الخياط-ببرنامج-ABTalks مونيكا فليمون 12:48 ص - الأربعاء 2 فبراير 2022 باسل حياط في برنامج ABTalks/أرشيفية استضاف الإعلامي الإمراتي أنس بوخش، الفنان باسل الخياط في حلقة مميزة من برنامج ABTalks، الذي يعرض من خلال الإنترنت فقط، ويقوم البرنامج على الأسئلة الشخصية والأسرار المخفية في حياة المشاهير. دوت الخليج طفولة باسل خياط صعبة لم أعش طفولتي بشكل هادئ.

كنت أبيع الحلوى وانا في المدرسة الإبتدائية.

كنت أعيش في حي فقير، وكان كل الأطفال يعملون في سن مبكر.

تحملت المسؤلية منذ طفولتي.

عانيت من علاقة أمي وأبي الغير جيدة.

كنت أعاني من الروماتزم في صغري، وجلست لمدة شهرين لا أستطيع السير على قدمي.

تألمت بسبب طفولتي البائسة.

كنت متفوقًا في الدراسة بسبب ذاكرتي البصرية الجيدة.

أحرص على أن يعيش أولادي طفولة سعيدة، ولكي لا تتكرر مأساتي. قصة عاطفية جعلت باسل خياط يذهب للطبيب النفسي تألمت من أجل فشل قصة حب عشتها مع فتاة جميلة.

كانت صورتها تطاردني، وكنت أتذكر أبتسامتها الجميلة دائمًا.

أكتشفت أنها لم تكن قصة حب حقيقية، ولكنها حالة نوستالجيا.

تعلُقي بفتاة كنت أنتظر أوتوبيس المدرسة معها هو سبب كل معاناتي في شبابي. باسل خياط ومعاناته مع الإكتئاب عانيت من الإكتئاب بسبب ما حل بوطني سوريا.

أنا شخص حساس جدًا.

لم أتوقع حدوث مثل هذه الأشياء في سوريا.

عانيت من الإكتئاب لعدة سنوات، رغم إقامتي في فرنسا. باسل خياط يحارب نفسه بنفسه أتعلم كيف أخلق درعًا واقيًا لأتحصن من نفسي.

أحيانًا يكون عدو الإنسان هو نفسه.

زيادة الطموح لدرجة معينة يمكن أن تَضُر. علاقة الفنان باسل خياط بزوجته أنا لا أحب زوجتي، ولكن بيننا ما هو أقوى من الحب، وهو شيء وجودي لا ينتهي.

أتعجب من حصر الناس للمشاعر الجميلة في كلمة "حب".

هناك ما هو أقوى وأشمل من الحب، ويوجد مشاعر أخرى كثيرة تقوي الروابط بين الناس وبعضهم.

الحب محكوم بعمر مؤقت يمكن أن ينتهي. كانت هذه بعض من تصريحات الفنان السوري باسل خياط، في حلقته من برنامج ABTalks، مع الإعلامي أنس بوخش، الذي يعرض من خلال الصفحات الخاصة بالبرنامج على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة. تابع موقع دوت الخليج علي

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