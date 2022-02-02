التسليم على المفتاح.. الإسكان تكشف تفاصيل حجز وحدات متوسطى الدخل (فيديو)

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى.
ولفتت مى عبد الحميد إلى أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين متوسطى الدخل تشمل وحدات بمشروعات "سكن مصر"، و"دار مصر"، و"JANNA"، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى فى الأيام المقبلة، للكشف عن تفاصيل حجز الوحدات السكنية الجديدة بفائدة الـ3% والـ8%، لافتة إلى أن مساحات الوحدات السكنية تبدأ من 100 متر، وحتى 151 متر.
وأضافت مى عبد الحميد، أن أسعار الوحدات السكنية تبدأ من 451 ألف جنيه، وحتى مليون و900 ألف جنيه.
واستطردت: "تسلم الوحدات سيكون على المفتاح، ويمكن للمواطنين النزول على أرض الواقع لرؤية الشقق بأعينهم، ومقدمات الحجز تبدأ من 10% وحتى 25% من سعر الوحدة".
واختتمت مى عبد الحميد: "كراسة الشروط التى سيتم طرحها فى 15 فبراير المقبل ستوضح كل التفاصيل الخاصة بحجز الوحدات السكنية، فيما يتعلق بالأسعار والمساحات وكل الأمور التى يحتاجها المواطن".
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