تقلبات وموجة أمطار جديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى أن هناك ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة فى الفترة الحالية، واليوم وغدا هناك استقرار فى الحالة الجوية، وسطوع أشعة الشمس على الأنحاء كافة.
وحذرت من أن يومى الخميس والجمعة المقبلين سوف نشهد حالة من عدم استقرار حالة الجو سببها تأثير منخفض جوى متواجد على البحر المتوسط، مع منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يتحرك من جهة الغرب للشرق.
ولفتت إلى أن يوم الجمعة سيشهد سقوط أمطار على مستوى الجمهورية، تكون من متوسطة إلى غزيرة شمالا، وخفيفة إلى متوسطة على محافظات جنوب الوجه البحرى والقاهرة، والمناطق المطلة على البحر المتوسط، ومدن القناة والقاهرة وشمال الصعيد وأمطار من خفيفة لمتوسطة.
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