اليوم.. طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحانات نصف العام فى هاتين المادتين

جدة - نرمين السيد - وكشفت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان سيكون ورقيا، وفى المدارس، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لحماية الطلاب من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن الطلاب سيؤدون الامتحان ورقيا مع استخدام أجهزة التابلت للوصول إلى مصادر التعلم والمفاهيم العلمية أثناء أداء الامتحان.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا.
وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، تيسيرا على الطلاب.
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