طقس اليوم.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وتحذر من الصقيع

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، حيث يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء و شمال الصعيد .
ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا على فترات متقطعة.
وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.
أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الاسكندرية 19 08
وادى النطرون 19 11
طنطا 19 09
شبين الكوم 19 10
دمنهور 19 10
بلطيم 20 08
مطروح 18 10
السلوم 18 09
سيوة 19 08
بورسعيد 20 10
دمياط 19 09
الزقازيق 20 10
المنصورة 19 09
الاسماعيلية 20 09
السويس 20 10
العريش 20 08
رفح 19 08
رأس سدر 20 10
نخل 18 01
نويبع 21 12
طابا 19 10
كاترين 14 01-
الطور 21 08
شرم الشيخ 23 13
الغردقة 22 12
مرسى علم 22 11
الفيوم 20 07
بنى سويف 20 06
المنيا 20 06
أسيوط 20 06
سوهاج 20 07
قنا 20 07
الأقصر 22 07
أسوان 23 07
ادفو 23 08
أبوسمبل 22 07
الوادى الجديد 21 06
شلاتين 24 12
أبو رماد 23 12
حلايب 23 13
رأس حدربة 22 13
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