جدة - نرمين السيد - قال إيهاب أبو بكر الصديق، نائب رئيس مجلس إدارة البريد لشؤون التحول الرقمى، إنه سيتم بشكل رسمى، إطلاق تطبيق جديد لمستخدمى الهواتف، للخدمات البريدية يوم 22 فبراير الجارى.





وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذا التطبيق يمكن استخدامه على أنظمة تشغيل "iOS" و"آندرويد"، وانه سيكون مربوطا بكارت "يلّا". وأوضح إيهاب أبو بكر الصديق، أن مستخدم هذا التطبيق سيتمكن من الحصول على خدمات البريد كالمدفوعات وتحويل الأموال، وكذلك دفع نظير مشترياته فى أى مكان، مشيرًا غلى أن شحن الكارت سيكون متاحًا من خلال مكاتب البريد. وتابع نائب رئيس مجلس إدارة البريد : "هذا التحول موجه نخاطب به الجيل الجديد ونوفر ميزة رقمية سهلة لعملاء البريد". وعلى جانب آخر، قال إن هيئة البريد لديها مركز مراقبة للتحكم، بغرض مواجهة التكدس فى مكاتب البريد خلال أوقات الذروة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطبيق جديد على الهواتف للخدمات البريدية.. فى هذا الموعد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.