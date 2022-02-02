أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022

جدة - نرمين السيد - فيينا
تعقد منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها المستقلون "أوبك +" اجتماعين وزاريين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة تطورات السوق النفطية في ضوء الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام، ويبحث وزراء الطاقة والنفط في المجموعة مستجدات القيود والتحديات الحالية المتعلقة بوباء كورونا والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا، كما من المقرر أن يحدد الوزراء في المجموعة في ختام الاجتماع مصير الزيادة الشهرية في الإنتاج والمطبقة منذ شهر أغسطس الماضي وقدرها 400 ألف برميل يوميًا.
لندن
يجري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الأزمة الأوكرانية، ويأتي الاتصال في الوقت الذي تحاول فيه بريطانيا الضغط على روسيا بشأن حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا.
بيروت
تبدأ اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان تنظيم إضراب عام في جميع المناطق اللبنانية وذلك للمطالبة بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم بين الاتحادات والحكومة والذي يضمن زيادة قيمة تعريفة النقل ودعم السائقين في ظل تدني الظروف المعيشية وتحرير أسعار الوقود، فيما تغلق وزارة التربية والتعليم العالي بلبنان المدارس والجامعات الرسمية والخاصة بجميع أنحاء البلاد.
تونس
تشارك تونس في فعاليات الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تستمر يومين بأديس أبابا.
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