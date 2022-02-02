إجازة منتصف العام.. وزير التعليم يحذر من منشور قديم على فيسبوك (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن هناك منشور "من العام الماضى" يزعم صدور قرار رسمى بمد إجازة نصف العام أسبوعا إضافيا لتنتهى يوم 26 فبراير، لافتا إلى أن البعض يقوم بإعادة نشره لإثارة البلبلة، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة الآن.
وأضاف وزير التربية والتعليم: "تؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، حيث تبدأ اجازة نصف العام فى الفترة من 5 فبراير وحتى 17 فبراير 2022.
ووفقا للخريطج الزمنية المعتمدة للعام الدراسى 2021/ 2022، فمن المقرر ان يبدأ الفصل الدراسى الثانى من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022
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