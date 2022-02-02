مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في مختلف أندية العالم، مومن أبرزها مواجهات كأس ملك إسبانيا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مباريات كأس الأمم الأفريقية

يخوض فريق بوركينا فاسو السنغال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max

مباريات كأس ملك إسبانيا

يخوض فريق رايو فاليكانو مباراه ضد نظيرة ريال مايوركا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يخوض فريق فالنسياضد فريق قادش والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

حقق طلائع الجيش الفوز على الزمالك بنتيجة 1/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

وبدأ طلائع الجيش المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجرياتها في البداية، وبدأ بتهديد على مرمى محمد عواد عن طريق أحمد سمير وعمرو السيسي، ولكن تعامل حارس الزمالك مع الكرات بشكل مميز.

في المقابل بدأ الزمالك في مبادلة طلائع الجيش الهجمات في الربع الأخير من الشوط الأول، ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيية على مرمى محمد بسام.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الوضع كثيراً، واستمر الأداء الجيد لطلائع الجيش، في غياب كبيرلا للاعبي الزمالك عن ادائهم المعهود.

الزمالك ضد طلائع الجيش

وأجرى كارتيرون عدة تغييرات بدخول أوباما وسيف فاروق جعفر، وخرج شيكابالا وعمر السعيد وإسلام جابر، ولكن لم يتحسن أداء الفريق.

وواصل طلائع الجيش سيطرته على المباراة، حتى نجح لاعبه الجديد فيكتوري بتسجيل هدف في الدقيقة 75، من رأسية قوية على يمين محمد عواد، عقب نزوله بدقائق.

ولم يستطيع الزمالك العودة في النتيجة، لتنهي المباراة بفوز طلائع الجيش بهدف نظيف ويرتفع رصيده لستة نقاط في المركز الثالث، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 4 بالمركز الخامس