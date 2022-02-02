/676822/موعد-مباراة--فالنسيا-قادش-فى-بطولة-كأس-الملك-إسبانيا

يدخل فريق فالنسيا مباراته اليوم الأربعاء، ضد نظيرة قادش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات بطولة الربع نهائي كأس الملك الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره فالنسيا بنتيجة 4/1 على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الاسباني.

وقدم لاعبو ريال مدريد مباراة قوية وأستطاعو أن يحسموها لصالحهم بعد نهديد مرمى فالنسيا خلال اللقاء، بينما لم يقدم فالنسيا مستوى جيد خلال اللقاء.

وأحرز أهداف ريال مدريد كلاً من بنزيما هديفين في الدقائق 43 و88، ومثلهما لفينسيوس جونيرو في الدقيقتين 51 و61، بينما أحرز هدف فالنسيا الوحيد جونسالو جيديس في الدقيقة 76.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 49 منفرداً بالمركز الأول، بينما ظل رصيد فالنسيا عند 28 نقطة بالمركز التاسع.

تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز ـ إيدير ميليتاو ـ ديفيد ألابا ـ فريلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس ـ كاسيميرو ـ لوكا مودريتش.

خط الهجوم: كريم بنزيما ـ ماركو أسينسيو ـ فينيسيوس جونيور.

دكة بدلاء ريال مدريد: لونين ـ فاييخو ـ دييجو ـ ناتشو ـ إيدين هازارد ـ مارسيلو ـ فيدريكو فالفيردي ـ داني سيبايوس ـ رودريجو ـ إيسكو ـ إدوارد كامافينجا.

نتيجة مباراة ريال مدريد

حقق خيتافي الفوز على نظيره ريال مدريد بنتيجة 1/0 على ملعب "ألفونسو بيريز"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإسباني.

وأضاع ريال مدريد أكثر من فرصة للتعادل، ولكن تألق حارس ومدافعي خيتافي بشكل كبير وحافظةا على نظافة مرماهم، وسجل إنيس أونال هدف خيتافي في الدقيقة 9 بعد خطأ قاتل من إدوارد ميندي الذي تباطئ في الكرة وهو أخر لاعب قبل المرمى.