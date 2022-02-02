الإعلان عن 120 فرصة عمل برواتب مجزية (بيان حكومى)

وقال السيد السنجابى مدير المديرية، إن فرص العمل المطلوبة تتمثل فى مدير فرع، ومساعد مدير فرع، ومشرف منسقى ممرات، ومشرف بقالة، ومشرف لحوم، ومشرف خضار وفاكهة، ومشرف كاشير، ومشرف FMC، وكاشير، وموظف FMC، ومنسق ممرات، وموظف مالتى ومجمدات، وبائع خضار وفاكهة، وبائع بقالة، وبائع لحوم (بلدى)، وبائع مخبوزات، وخباز، وشيف بيتزا، ومشرف باريستا، وموظف باريستا، ومشرف أمن، وموظف أمن، ومراقب كاميرات، وفنى تبريد وتكييف، وموظف خدمات، ومساعد خدمة عملاء.
وأوضح مدير المديرية أنه يشترط فى المتقدم أن يوضح موقفه من التجنيد، والسن من 20 إلى 45 سنة، مشيرا إلى أن التقديم على الوظائف المذكور لمجموعة أولاد رجب لفرعها ببورتو ببورسعيد.
ونوه مدير المديرية إلى أن تقديم الطلبات تقدم اليوم الأربعاء بمقر مديرية القوى العاملة ببورسعيد، حى الضواحى بجوار مساكن بنك الاسكان ومدرسة حافظ ابراهيم الإعدادية بنين، أمام مبنى التأمينات الاجتماعية للقطاع الحكومى اللوكيشن من هنا وللاستعلام: 01148222992/01066631744/01013411124، ويمكن للمتقدم التسجيل بالوظائف بالدخول على موقع الشركة واختيار الوظيفة والتسجيل عليها من هنا
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