وظائف بمجلس الدولة.. طرق التقديم والشروط

جدة - نرمين السيد - وحدد مجلس الدولة التقديم للذكور والإناث من خريجى كليات كليات الحقوق والشريعة والقانون من الجامعات المصرية دفعة 2021.

ومن المقرر أن ينتقى التقدم بسحب الملفات يوم الأربعاء 9 فبراير الجارى، على أن تُقدم المستندات مستوفاة من السبت 19 فبراير وحتى نهاية الخميس 3 مارس المقبل.

الشروط المطلوبة للمتقدمين:

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكترونى.

3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التى يحددها مجلس الدولة.

6- تُسحب الملفات من مقر مجلس الدولة بالدقى بشارع عصام الدالى بعد تقديم المستندات التالية: (صورة بطاقة الرقم القومى مع إحضار الأصل للاطلاع - صورة من المؤهل الدراسى - ما يفيد سداد مبلغ 500 جنيه، على الكود المؤسسى رقم 10100801 مجلس الدولة فى جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد).

7- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الإلكترونى لمجلس الدولة على الفيس بوك.

8- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

9- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التى ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.