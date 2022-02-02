وظائف بمجلس الدولة.. طرق التقديم والشروط

جدة - نرمين السيد - وحدد مجلس الدولة التقديم للذكور والإناث من خريجى كليات كليات الحقوق والشريعة والقانون من الجامعات المصرية دفعة 2021.
ومن المقرر أن ينتقى التقدم بسحب الملفات يوم الأربعاء 9 فبراير الجارى، على أن تُقدم المستندات مستوفاة من السبت 19 فبراير وحتى نهاية الخميس 3 مارس المقبل.
الشروط المطلوبة للمتقدمين:
1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكترونى.
3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
5- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التى يحددها مجلس الدولة.
6- تُسحب الملفات من مقر مجلس الدولة بالدقى بشارع عصام الدالى بعد تقديم المستندات التالية: (صورة بطاقة الرقم القومى مع إحضار الأصل للاطلاع - صورة من المؤهل الدراسى - ما يفيد سداد مبلغ 500 جنيه، على الكود المؤسسى رقم 10100801 مجلس الدولة فى جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد).
7- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الإلكترونى لمجلس الدولة على الفيس بوك.
8- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.
9- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التى ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.
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