القوى العاملة : توفير 120 فرصة عمل برواتب مجزية ببورسعيد

أعلنت مديرية القوى العاملة ببورسعيد عن توفير 120 فرصة عمل بشركة للمواد الغذائية من خلال اليوم المفتوح للتوظيف ، الذي يقام اليوم الأربعاء بمرتبات مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن ، فضلا عن مزايا التأمين الطبي والاجتماعي ، التأمين على الحياة وفرص للترقي ووسيلة انتقال.

وقال السيد السنجابي مدير المديرية أن فرص العمل المطلوبة تتمثل في مدير فرع، ومساعد مدير فرع ، ومشرف منسقي ممرات ، ومشرف بقالة، ومشرف لحوم ، ومشرف خضار وفاكهة ، ومشرف كاشير ، ومشرفFMC ، وكاشير، وموظفFMC ، ومنسق ممرات، وموظف مالتي ومجمدات، وبائع خضار وفاكهة، وبائع بقالة، و بائع لحوم(بلدي)، وبائع مخبوزات، وخباز، وشيف بيتزا، ومشرف باريستا، وموظف باريستا، ومشرف أمن، وموظف أمن، ومراقب كاميرات، وفني تبريد وتكييف، وموظف خدمات ، ومساعد خدمة عملاء.

وأوضح مدير المديرية أنه يشترط في المتقدم أن يوضح موقفه من التجنيد ، والسن من 20 إلي 45 سنة ، مشيرا إلي أن التقديم علي الوظائف المذكور لمجموعة أولاد رجب لفرعها ببورتو ببورسعيد.

ونوه مدير المديرية إلي أن تقديم الطلبات تقدم اليوم الأربعاء بمقر مديرية القوي العاملة ببورسعيد ، حي الضواحي بجوار مساكن بنك الاسكان ومدرسة حافظ ابراهيم الإعدادية بنين ، أمام مبني التامينات الاجتماعية للقطاع الحكومي اللوكيشنhttps://goo.gl/maps/KsrdJCPGje7PGqSP6

للاستعلام: 01148222992/01066631744/01013411124

ويمكن للمتقدم التسجيل بالوظائف بالدخول على موقع الشركة واختيار الوظيفة والتسجيل عليها من هنا http://bit.ly/2WM0Ruk .