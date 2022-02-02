عبد العاطى يكرم القائمين على تنفيذ أعمال خفض المناسيب فى بحيرة وادى...

- الحفاظ على منسوب المياه الآمن بالبحيرة لحماية الطرق والأراضى والمنشآت من الغرق

- تركيب (٦) طلمبات و (٢) وحدة طوارئ لخفض منسوب المياه بالبحيرة

- تجريف مصرف غرب النوبارية للمساهمة في تخفيض مناسيب المياه

قام السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بتكريم عدد من السادة المهندسين والفنيين بهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وذلك بحضور السيد الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والسيد المهندس/ محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والسيد المهندس/ محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه ونظرا لإرتفاع مناسيب المياه فى بحيرة وادى مريوط والناتج عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الإسكندرية مؤخرا .. فقد تم التوجيه لأجهزة الوزارة المعنية للتعامل الفورى مع هذا الموقف بما يضمن الحفاظ على منسوب المياه الآمن بالبحيرة وحماية الطرق المارة بالبحيرة وحماية الأراضى والمنشآت بالمناطق المحيطة من الغرق.

وأضاف سيادته انه تم تكريم السادة القائمين على تنفيذ هذه الأعمال نظرا لسرعة إستجابتهم بإتخاذ إجراءات عاجلة لخفض منسوب المياه.

وكانت أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة قد قامت بتركيب عدد (٤) طلمبات متحركه تعمل بالديزل وعدد (٢) وحده تعمل بالكهرباء بالإضافة لعدد (٢) وحدة طوارئ سبق تركيبها فى شهر سبتمبر الماضى لخفض منسوب المياه بالبحيرة.

كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وبشكل فوري بتنفيذ أعمال تجريف مصرف غرب النوبارية في الجزء المقابل للبحيرة وتجريف أمام وخلف الفتحات الخاصة بالبحيرة علي مصرف غرب النوبارية لسرعة تصريف المياة الي مصرف غرب النوبارية ، وكذلك تعميق مآخذ وحدات الطواريء والمصارف الداخلية بالبحيرة.