/676823/موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-فى-دوري-أبطال-إفريقيا

يستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة امام نظيرة بترو إتليتكو، ضمن منافسات بطولة إمم إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها يوم 12/2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق طلائع الجيش الفوز على الزمالك بنتيجة 1/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

وبدأ طلائع الجيش المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجرياتها في البداية، وبدأ بتهديد على مرمى محمد عواد عن طريق أحمد سمير وعمرو السيسي، ولكن تعامل حارس الزمالك مع الكرات بشكل مميز.

في المقابل بدأ الزمالك في مبادلة طلائع الجيش الهجمات في الربع الأخير من الشوط الأول، ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيية على مرمى محمد بسام.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الوضع كثيراً، واستمر الأداء الجيد لطلائع الجيش، في غياب كبيرلا للاعبي الزمالك عن ادائهم المعهود.

الزمالك ضد طلائع الجيش

وأجرى كارتيرون عدة تغييرات بدخول أوباما وسيف فاروق جعفر، وخرج شيكابالا وعمر السعيد وإسلام جابر، ولكن لم يتحسن أداء الفريق.

وواصل طلائع الجيش سيطرته على المباراة، حتى نجح لاعبه الجديد فيكتوري بتسجيل هدف في الدقيقة 75، من رأسية قوية على يمين محمد عواد، عقب نزوله بدقائق.

ولم يستطيع الزمالك العودة في النتيجة، لتنهي المباراة بفوز طلائع الجيش بهدف نظيف ويرتفع رصيده لستة نقاط في المركز الثالث، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 4 بالمركز الخامس

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب الانتهاء من لقاء طلائع الجيش في كأس الرابطة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وانطلاق مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.