سرعة الرياح 50 كم ومنخفض جوى.. والأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المقرر أن نشهد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ونشاط لسرعات الرياح يصل 50 كم فى الساعة.

ولفتت إلى أن ذلك يأتى بسبب تأثر مصر بمنخفض جوى على سطح البحر المتوسط فى طبقات الجو العليا، وحالة من التقلبات الجوية، وتكون ذروتها بعد غد الجمعة.

وأشارت إلى وجود فرص سقوط أمطار غدًا الخميس على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ومناطق من شمال الوجه البحرى، ومن المقرر أن تمتد للقاهرة الكبرى مساءً، وتكون أمطار غزيرة على كل المناطق المطلة على البحر المتوسط، شمال الوجه البحرى.