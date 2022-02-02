القوى العاملة: صرف 2.3 مليون جنيه لـ 4066 عاملا غير منتظم بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة القوى العاملة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى تقديم كل سبل الرعاية والاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة فى كل محافظات الجمهورية، لمواجهة أعباء الحياء لاسيما مع استمرار جائحة كورونا.





وفى هذا الإطار تتابع الوزارة صرف مديريات القوى العاملة بالمحافظات، للمنح التى وجه بها محمد سعفان وزير القوى العاملة، لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بكل مكاتب المديريات فى 27 محافظة. وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة أفادت خلاله المديرية بتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منحة المولد النبوى الشريف بإجمالى 2 مليون و33 ألف جنيه لـ 4066 عاملا غيرمنتظم من المسجلين بالمديرية، وذلك على دفعتين الأولى لـ 3398 عاملا بإجمالى مليون و699 ألف جنيه، والثانية لـ 668 عاملا بإجمالى 334 ألف جنيه.

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