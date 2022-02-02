صحف الكويت تبرز تصريحات السيسى خلال لقائه برئيس غرفة التجارة الكويتى

ففى صحيفة (السياسة) الكويتية وتحت عنوان "السيسى: تواصل منتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم" كتبت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد خلال لقائه أمس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وفى صحيفة (الأنباء) وتحت عنوان "الرئيس السيسى لمحمد الصقر: موقفنا ثابت من دعم أمن واستقرار الكويت ومنطقة الخليج " ذكرت الصحيفة أن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، صرح بأن الرئيس السيسى طلب نقل تحياته إلى شقيقيه الأمير الشيخ نواف الأحمد، ونائب الأمير وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدا على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكل منطقة الخليج والذى يعتبر جزءا من أمن مصر القومى.
وتحت عنوان "السيسى: تذليل العقبات أمام المستثمرين الكويتيين" أشارت صحيفة (النهار) الكويتية إلى أن الرئيس السيسى أكد حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم فى مصر وتذليل أية عقبات قد تواجههم.
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