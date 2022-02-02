وزير الرى يكرم القائمين على تنفيذ أعمال خفض المناسيب فى بحيرة وادى مريوط

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأنه ونظرا لارتفاع مناسيب المياه فى بحيرة وادى مريوط والناتج عن الأمطار الغزيرة التى شهدتها مدينة الإسكندرية مؤخرا، فقد تم التوجيه لأجهزة الوزارة المعنية للتعامل الفورى مع هذا الموقف بما يضمن الحفاظ على منسوب المياه الآمن بالبحيرة وحماية الطرق المارة بالبحيرة وحماية الأراضى والمنشآت بالمناطق المحيطة من الغرق.
وأضاف وفقا لبيان صحفى، أنه تم تكريم القائمين على تنفيذ هذه الأعمال نظرا لسرعة استجابتهم باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض منسوب المياه.
وكانت أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة قد قامت بتركيب عدد (4) طلمبات متحركة تعمل بالديزل و(2) وحده تعمل بالكهرباء بالإضافة لعدد (2) وحدة طوارئ سبق تركيبها فى شهر سبتمبر الماضى لخفض منسوب المياه بالبحيرة.
كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وبشكل فورى، بتنفيذ أعمال تجريف مصرف غرب النوبارية فى الجزء المقابل للبحيرة وتجريف أمام وخلف الفتحات الخاصة بالبحيرة على مصرف غرب النوبارية لسرعة تصريف المياه إلى مصرف غرب النوبارية، وكذلك تعميق مآخذ وحدات الطوارئ والمصارف الداخلية بالبحيرة.
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