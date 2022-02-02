التعليم: إتاحة منهج الإنجليزية للثانوية العامة كاملا على بنك المعرفة

أعلن طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المنهج الكامل للغة الانجليزية للصف الثالث الثانوي متاح الآن على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصري.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فتح وإتاحة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 25 يناير الجارى، على أن يستمر تسجيل الاستمارة حتى يوم 24 فبراير المقبل.

https://lms.ekb.eg/courses/3cb182a8-bd43-4076-81c4-8379e4f1186b

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت أفضل طرق التعلم والدراسية لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن منصة"LMS"، بإدارة التعلم ببنك المعرفة المصدر الرئيسى للتعلم والمعرفة ويجب على الطلاب الاعتماد عليها لأنها تساعد على معرفة التقييم الجديد وأهدافه وأيضا تمنح الطالب القدرة على طريقة التعامل مع الأسئلة الجديدة فى الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن منصة إدارة التعلم، تضم محتوى رقمي تفاعلي مربوط بالمناهج الدراسية لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل، ومعرفة مخرجات التعلم المتاحة في كل درس من خلال المحتوى التفاعلي الذي يضم نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو لكل موضوع أو درس في المنهج، بالإضافة إلى تمارين تساعد الطالب على تقييم فهمه للموضوع وتصحيح أخطائه.