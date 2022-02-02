صرف 2.3 مليون جنيه لـ 4066 عاملا غير منتظم بالبحيرة

/676833/صرف-23-مليون-جنيه-لـ-4066-عاملا-غير-منتظم-بالبحيرة

واصلت وزارة القوى العاملة أعمال تقديم كل سبل الرعاية والاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة في كل محافظات الجمهورية، لمواجهة كافة أعباء الحياء لاسيما مع استمرار جائحة كورونا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن

دوت الخليج

وفي هذه الإطار تتابع الوزارة صرف مديريات القوى العاملة بالمحافظات، للمنح التي وجه بها محمد سعفان وزير القوى العاملة، لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بكل مكاتب المديريات في 27 محافظة. وتلقي وزير القوى العاملة، تقريرا من عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة أفادت خلاله المديرية بتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي 2 مليون و33 ألف جنيه لـ 4066 عاملا غيرمنتظم من المسجلين بالمديرية، وذلك علي دفعتين الأولي لـ 3398 عاملا بإجمالي مليون و699 ألف جنيه ، والثانية لـ 668 عاملا بإجمالي 334 ألف جنيه .

تسوية مستحقات المواطن المصري

من ناحية أخرى قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في جدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مستحقات المواطن المصري "وائل.ع.أ.أ" الذي كان يعمل لدى شركة (وسج) العربية، وتحصل على 18 ألفاً و750 ريالا سعوديا أي ما يوازي 78 ألفا و750 جنيها مصريا تقريبا.

مكتب التمثيل العمالي بجدة

وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات المواطن المصري، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وأوضح وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة - في تقريره للوزير - بأنه وجه المواطن المذكور لإقامة دعوى عمالية، بعد أن رفضت الشركة التسوية الودية، وتم متابعة المواطن وتقديم التوجيه القانوني له حتى حصل على حكم نهائي بمستحقاته، وتم تنفيذ الحكم وتحويل كامل مستحقاته المقضى بها قضاء، كما تم توجيه المواطن بتقديم طلب خروج نهائي للمكتب لانتهاء إقامته بالمملكة ومساعدته في الخروج النهائي وعودته لأرض الوطن.