أبطال مسلسل البحث عن علا في العرض الخاص

حضر أبطال مسلسل البحث عن علا، مساء أمس الثلاثاء 1 فبراير، العرض الخاص له والذي يبدأ عرضه على منصة نتفليكس، مساء غدًا الخميس 3 فبراير، بصحبة هادي الباجوري مخرج المسلسل، حيث نُشر كل منهم على صفحاته الخاصة لى مواقع التواصل الإجتماعي صورًا وفيديوهات من قلب الحدث.

دوت الخليج

هند صبري من العرض الخاص لمسلسل البحث عن علا

نشرت الفنانة هند صبري على حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا وفيديوهات قامت بتصويرها من العرض الخاص لمسلسل البحث عن علا بالأمس، وأعادة نشر بعض اللقطات التي نشرها جمهورها ومتابعيها على صفحاتهم الخاصة، عبر خاصية القصص المصورة "story"، على نفس التطبيق.

حضور العرض الخاص لمسلسل البحث عن علا

حضر العرض الخاص لمسلسل البحث عن عدد كبير من أبطاله، من بينهم: هند صبري، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، ومخرج العمل هادي البجوري، بينما أكتفت الفنانة سوسن بدر بإعادة نشر فيديو تشويقي عن المسلسل، من الصفحة الخاصة به على موقع إنستجرام، من خلال خاصية القصص المصورة، ورافقت الفيديو بعد تنازلي لموعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل على منصة نتفليكس.

محمود الليثي يحتفل بأعماله الجديدة

نشر الفنان محمود الليثي عدد من الصور والفيديوهات من مسلسل البحث عن علا الذي سوف يبدأ عرضه خلال اليومين القادمين على منصة نتفليكس، من خلال خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي بالإنستجرام، ولم يكن هذا العمل الوحيد الذي أحتفل بقرب عرضه، ولكنه نشر أيضًا فيديوهات من فيلم معالي ماما، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة بشرى، والمقرر نزوله للسنيمات قريبًا.

ندى موسى تنشر لقطات من العرض الخاص للبحث عن علا

أعادة ندى موسى نشر لقطات متفرقة من العرض الخاص لمسلسل البحث عن علا، جمعتها مع هند صبري، هاني عادل ومحمود الليثي، حيث أن ندى تشارك في مسلسل البحث عن علا بشخصية مستجدة على سياق الدراما الخاص بمسلسل عايزة أتجوز، الذي قدمته الفنانة هند صبر منذ عدة سنوات خلال الموسم الرمضاني، على إحدى القنوات الفضائية، كما نشرت ندى لقطات لها من مسلسل أيام، الذي عُرض على منصة شاهد.