القصير يبحث مع شركة إسبانية الاستثمار فى زراعة وتصنيع الزيتون

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأربعاء، فرانسيسكو اسكلانت رئيس شركة اجروليف الإسبانية للاستثمار الزراعى والوفد المرافق له، وذلك فى ضوء اهتمام مصر بزيادة الاستثمار فى قطاع الزراعة والغذاء.





وتناول اللقاء بحث الاستثمار فى مجال إنتاج وتصنيع الزيتون حيث ترغب الشركة فى شراء 3000 فدان لإقامة مزرعة لاشجار الزيتون بأصنافه المختلفة وإقامة مصنع لتصنيع وتعبئة وتسويق زيت الزيتون بدول العالم المختلفة إذ تقوم الشركة بتسويق منتجاتها إلى 90 دولة حول العالم وتعمل فى مصر منذ 10 سنوات وتسوق منتجاتها للأسواق العالمية الكبرى كما تعمل الشركة كمنصة أيضا لتسويق بعض المنتجات الأخرى بالدول التى تعمل فيها بجانب منتجات زيت الزيتون. ‏

وخلال الاجتماع، قال القصير إن مصر أكبر دولة على مستوى العالم فى إنتاج زيتون المائدة وأن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بمحصول الزيتون والتصنيع واستغلال إمكانيات مصر فى هذا المجال ‏لعمل قيمة مضافة توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطنى

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