قرار جديد من حماية المستهلك بشأن تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية (مستند)

جدة - نرمين السيد - ويلزم القرار جميع منتجى ومستوردى وموردى السلع بالإعلان عن العمر الافتراضى لتلك السلع، كما يلتزم الموردون خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزمون كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.
ويقصد بالعمر الافتراضى للسلع الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع والتى تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمراره فى أداء وظيفته وتبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
ونصت المادة الثانية على أن يكون العمر الافتراضى بشكل واضح تسهل قراءته ومدون كتابة على السلعة ذاتها وعبواتها "إن وجدت" بطريقة يصعب إزالتها وكذلك يتم تدوينه على جميع الإعلانات والفواتير وشهادات الضمان وكتيب التشغيل الخاص بالسلعة ويجوز كتابته بأكثر من لغة على أن تكون إحداها اللغة العربية.
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