التعليم العالى: إغلاق كيانين وهميين فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مُداهمة الكيانات الوهمية التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "الدراسات المتطورة والعلوم الصحية والتكنولوجية"، والكائن مقرها فى (برج الياسمين - الفيوم)، والمُنشأة المُسماة "معهد المستقبل للدراسات المتنوعة"، والكائن مقرها فى (ميدان المسلة - شارع 15 - محافظة الفيوم)، وتزعمان قبول الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والثانوية الأزهرية من مجموع 50%، دون التقيد بسنة التخرج، ومنح شهادات مُعتمدة من جامعات حكومية فى العديد من المجالات، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين، كما خاطب محافظ الفيوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، فضلاً عن مخاطبته وزيرة التضامن الاجتماعى لإعمال شأن الوزارة حيال قيام "جمعية طلائع المستقبل لتنمية المجتمع" بالفيوم بإدارة المنشأة المُسماة "معهد المستقبل للدراسات المتنوعة"؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد وزير التعليم العالى بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية التى تدعى كذبًا، منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة:

● موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

http://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع(تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى

https://www.facebook.com/100044185308658/posts/375816030567904/?app=fbl