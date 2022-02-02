محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات فى بنها (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، خاصة التى تتسبب فى اختناقات مرورية وتعطيل للمرور وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولى المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية مشددا على إعادة الانضباط إلى الشارع، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين لردع المخالفين.





جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها محافظ القليوبية مساء أمس الثلاثاء بشوارع مدينة بنها حيث تم المرور على (شارع عبد الحافظ المتفرع من شارع الشدية ومنطقة كبارى الرياح التوفيقى ووابور الثلج وشارع ترعة الإشارة بعزبة السوق والحرس الوطنى وشارع عجيبة المتفرع من شارع فريد ندا)، وذلك لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مدينة بنها.

وتمكنت الحملة من إزالة إشغالات الباعة الجائلين التى كانت تتسبب فى غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، وإزالة عدد من الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، كما تم مراجعة رخص المحلات والتأكد من صلاحية منتجاتها.

وأسفرت حملة الإشغالات عن تحرير 20 محضر إشغال طريق، وتم إزالة 20 بائع متجول وإزالة 6 نصبة شاى بالإضافة إلى 12 وصلة كهربائية مخالفة، وتم تنفيذ 3 إزالة فورية.



وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدى أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التى تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة وأصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكدا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.

وعلى هامش الجولة تابع المحافظ أعمال تطوير شارعى مستشفى الأمل وشرق الاستاد، والتى يشرف على تنفيذها مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، حيث يشمل التطوير أعمال الرصف بالإضافة إلى عمل بلدورات ورفع مطابق للصرف الصحى وأعمال توسعة للشارع وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها.

جاءت الجولة بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، والمقدم حسين الكيلانى مدير إدارة مرافق القليوبية، بالإضافة إلى مسؤولى إدارة الإشغالات بمجلس مدينة بنها، والمقدممصطفى عطية مدير إدارة مرور بنها.