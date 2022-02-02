عاجل- كاميرا لتصوير الاعتلال الشبكى للمبتسرين بالمستشفيات التعليمية

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، بأن الهيئة بدأت فى تشغيل أحدث كاميرا فى العالم لتصوير حالات الاعتلال الشبكى بالأطفال المبتسرين وذلك بالمعهد التذكارى للأبحاث الرمدية التابع للهيئة.





وأوضح أن ذلك الجهاز يعد أول جهاز من نوعه على مستوى الجمهورية، ويأتى ذلك استكمالاً لما بدأته الهيئة منذ أكثر من عام فى مكافحة الإعاقة البصرية للأطفال، حيث بدأت الهيئة مشروع تقصى وعلاج الاعتلال الشبكى فى الأطفال المبتسرين، وحققت إنجازاً طبياً وإنسانياً فريداً تمثل فى إنقاذ عيون أكثر من 300 طفل خلال العام الماضى.

جاء ذلك انطلاقاً من دورها الريادى فى مواكبة أحدث ما توصل إليه العلم فى المجال الطبى، وسعياً من الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية فى تنفيذ إرادة القيادة السياسية ورؤيتها الحكيمة نحو مستقبل أفضل وتوفير حياة صحية كريمة لكل المصريين تليق بالجمهورية الجديدة، ورسالتها الإنسانية والاجتماعية السامية.

وتأتى رسالة الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية فى الاهتمام بصحة المواطن المصرى على كافة المستويات، بدءا من صحة الأطفال الذين يمثلون شباب المستقبل وثروة الوطن البشرية.

وأفاد أنه مع بدء المرحلة الثانية من هذا المشروع، وسعيا نحو إحداث طفرة غير مسبوقة ونقلة نوعية فى التشخيص والعلاج، بدأت الهيئة فى استخدام أحدث جهاز بالعالم والأول من نوعه على مستوى الجمهورية لتصوير قاع العين للأطفال المبتسرين وعمل الآشعة بالصبغة اللازمة لهم، وذلك بالمعهد التذكارى للأبحاث الرمدية.

وأفادت حنان الغنيمى عميد المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، أن هذا الجهاز يعد طفرة غير مسبوقة فى مجال التشخيص عن بعد ومتابعة مراحل العلاج المختلفة وذلك لما يتوفر به من إمكانات متقدمة للغاية مثل قدرته على الحصول على صور عالية الجودة بتقنية HD، وأيضا مجال تصوير الجهاز الذى يصل إلى 130 درجة، والذى يتيح الفحص بدقة عالية للغاية لأطراف الشبكية حيث يبدأ المرض، والتى لم تكن متوفرة من قبل مما يساعد فى سهولة التشخيص واتخاذ قرار العلاج.

وأضاف حازم النشار المدير التنفيذى لمشروع الاعتلال الشبكى فى الأطفال المبتسرين، أن الجهاز الجديد يتميز بقدرته على اجراء الآشعة بالصبغة وكذلك قدرته المتميزة على التصوير وحدقة العين ضيقة، مما يساهم بشكل كبير فى زيادة قدرة المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية فى فحص وعلاج أكبر عدد ممكن من الأطفال تنفيذاً لخطة وسياسة الهيئة فى تغطية كافة أنحاء الجمهورية للقضاء نهائيا على ذلك المرض وحماية عيون الأطفال وتوفير مستقبل أفضل لهم.