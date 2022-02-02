«الرعاية الصحية»: نسعى لتعزيز قدرات العاملين للصمود أمام المخاطر

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورشة عمل موسعة حول «إطار عمل سينداي» للحد من الكوارث، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بمقر مجمع الإسماعيلية الطبى، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.





وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء، أن ورشة العمل ناقشت آليات الحد من مخاطر الكوارث، ضمن مشروع إعادة البناء بشكل أفضل فى ظل جائحة كورونا، إضافة إلى استعراض أسس بناء أنظمة صحيه مرنة، وتعزيز قدرة المدن المصرية على الصمود وتطوير الإستراتيجيات المحلية للحد من مخاطر الكوارث.

وأوضح بيان الهيئة، أن ورشة العمل ناقشت آليات الحد من مخاطر الكوارث، ضمن مشروع إعادة البناء بشكل أفضل فى ظل جائحة كورونا، إضافة إلى استعراض أسس بناء أنظمة صحيه مرنة، وتعزيز قدرة المدن المصرية على الصمود وتطوير الإستراتيجيات المحلية للحد من مخاطر الكوارث.

واستكمل البيان، ارتكزت ورشة العمل على تعريف المخاطر بشكل عام والتى تشمل المخاطر الطبيعية، والمخاطر التى من صنع الإنسان، لافتة إلى أهمية دمج إدارة المخاطر البيولوجية مع بناء الأنظمة الصحية المرنة، فضلا عن الأركان الأساسية لإطار سنداى للحد من مخاطر الكوارث 2015 – 2030.

تأتى هذه الورشة فى ضوء تنفيذ مستهدفات إطار عمل سينداى للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 والذى تم اعتماده فى مؤتمر الأمم المتحدة العالمى الثالث المعنى بالحد من مخاطر الكوارث، والذى أكدت فيه الدول على التزامها بالتصدى لموضوعى الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهة الكوارث وبناء وتحديث أنظمة الإنذار المبكر وتصميم خرائط وطنية لرصد المخاطر، حيث قامت مصر بإعداد الاستراتيجية الوطنية للحد مخاطر الكوارث 2030.

وأشار الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل إلى الأخطار البيولوجية وضرورة احتواءها، وتأثير "كوفيد- 19" على القطاع الصحى والإجراءات الصحية السريعة التى تم اتخاذها فى مجابهة الجائحة، لافتا أن كوفيد-19 مازالت تشكل طارئة صحية عامة على مستوى العالم.

مؤكدا على ضرورة تعزيز القدرات على المستوى المحلى، بما يسهم فى إحداث تحول نموذجى من إدارة مخاطر الكوارث إلى ممارسة تنموية أكثر شمولا وقادرة على الصمود فى وجه المخاطر من خلال التوافق مع سياسات التنمية المستدامة، مشيرا أن إطار سينداى للحد من مخاطر الكوارث يرتكز على الإنسان فى نهجه للحد من مخاطر الكوارث وتطبيقه على الكوارث ذات الخطورة الصغيرة والكبيرة الناجمة عن الأخطار التى هى من صنع الإنسان أو الكوارث الطبيعية، فضلا عن الكوارث البيئية، وغيرها من المخاطر التكنولوجية والبيولوجية.

هذا، ويعتبر إطار سينداى للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، أول اتفاق رئيسى لخطة التنمية، فهو اتفاق طوعى يشير إلى أن للدولة دور رئيسى فى الحد من مخاطر الكوارث، مع أهمية تقاسم المسؤولية مع أصحاب المصلحة الآخرين، بما فى ذلك السلطات المحلية والقطاع الخاص، ويسعى إطار سينداى إلى منع نشوء مخاطر للكوارث، إضافة إلى الحد من تلك المخاطر القائمة عبر اتخاذ تدابير متكاملة وشاملة، وفق استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث 2020.