«التنمية المحلية» تتعاون مع وفد إماراتى فى محو الأمية بقرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، لوفد من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة برئاسة جمال بن حويرب المدير التنفيذى للمؤسسة والمستشار الثقافى لحكومة دبى، وسالم العويس مدير برنامج دبى الدولى للكتابة بالمؤسسة، وأحمد شوقى المنسق العام للمشاريع المعرفية بالمؤسسة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أنه تم خلال الاجتماع استكمال المباحثات الجارية بين الجانبين فيما يخص مشروع محو الأمية وتنمية قدرات الشباب والمرأة بالمحافظات خصوصا فى إطار برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار شعراوى إلى الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية لبناء وتنمية الإنسان المصرى والقيام بالعديد من التدخلات فى القرى المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة".. لافتا إلى أنه سيتم القيام ببعض التدخلات الخاصة بمجال التعليم ومحو الأمية لتعزيز الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لمحو الأمية فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لإحداث نهضة وتنمية حقيقة فى المجالات التعليمية للمواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الدولة تسعى لإحداث تغيير شامل فى قرى الريف المصرى عبر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحويلها إلى قرى نموذجية والقضاء على الفقر والأمية بها وتحقيق حياة أفضل وخلق فرص عمل جديدة لكافة أفراد الأسرة وتمكين المرأة المعيلة، والفتيات فى سن العمل، والمتسربات من العملية التعليمية اقتصاديا واجتماعيا من خلال محو أميتهم وتعليمهم وتدريبهم.

وأكد وزير التنمية المحلية وجود تنسيق وتعاون بين الوزارة وكافة الوزارات والجهات المعنية بملف محو الأمية فى مصر لتحقيق الأهداف التى وضعتها الدولة فى هذا الملف الهام وعلى رأسها وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى وهيئة تعليم الكبار.

كما أشاد شعراوى بالدور الحيوى والمهم الذى تقوم به مؤسسة محمد راشد للمعرفة بالوطن العربى والعالم على كافة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، مشيرا إلى سعى الوزارة للتعاون مع المؤسسة الإماراتية والاستفادة من الآليات والمبادرات المتاحة بالوزارة والمجالات التى تعمل بها مؤسسة محمد بن راشد.

من جانبه، أكد جمال بن حويرب استعداد مؤسسة محمد بن راشد لتقديم كل الدعم الكامل فى هذا المشروع المهم لمحو أمية سكان القرى والريف بما يعود بالنفع على المواطنين بكافة المحافظات.

وأشار المدير التنفيذى للمؤسسة إلى الاهتمام الذى توليه المؤسسة إلى قضايا التنمية ودعم القواعد المعرفية، وتوفير فرص للشباب وإعدادهم للاقتصاد المعرفى وتشجيع ريادة الأعمال والبحث والابتكار وتعزيز فرص الحصول على التعليم الجيد.

كما أشار إلى النهضة التى تشهدها مصر فى كل زيارة له للقاهرة تحت قيادة الرئيس السيسى فى كل المستويات والمجالات خاصة الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية، مؤكدا أن الرئيس السيسى يسير بمصر الجديدة بخطى سريعة فى كل المجالات، ويتابع الجميع فى العالم العربى والدولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين فى قرى الريف.

وشدد المستشار الثقافى لحكومة دبى على اهتمام مؤسسة محمد بن راشد بقضية التعليم ومحو الأمية فى الوطن العربى، خصوصا وأن مشكلة الأمية تعتبر طريق مباشر وأرض خصبة لمشكلة الإرهاب والأفكار المتطرفة.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على سرعة الانتهاء من كل الاتصالات الجارية بين الوزارة والمؤسسة لتوقيع مذكرة تفاهم تتضمن الموضوعات التى تم بحثها فى الاجتماعات المشتركة وعلى رأسها مجال محو الأمية للعمل على مضاعفة المعدلات الحالية لخفض الأمية وتحديد عدد من المحافظات التى سيتم البدء بها فى المرحلة الأولى لمذكرة التفاهم المشتركة.