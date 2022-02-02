مجلس الدولة يستقبل أول دفعة إناث لسحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد

بدأ مجلس الدولة في استقبال الخريجين والخريجات من الإناث من دفعة 2021 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس، والتي تستمر حتى 9 فبراير.

شروط الإعلان للتعيين بمجلس الدولة:

-أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات. -الحاصلين علي تقدير جيد على الأقل.

-ألا يزيد العمر عن 30 عاماً.

-أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية:

-إن تثبت لياقة المتقدم الصحية.

الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.

شروط تقديم الملف:-

-تقديم الملف مستوفى المستندات.

-تقديم الملف من السبت 19 فبراير المقبل وحتي نهاية عمل الخميس 3 مارس 2022.

-سيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات بمواعيد المقابلة المحددة لهم عبر هواتفهم أو عناوينهم البريدية الإلكترونية .