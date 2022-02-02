إصابة موسيماني بكورونا ونقله للعزل في غرفته

أعلن النادي الأهلي عن إيجابية مسحة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث يغيب المدير الفني عن مران الأهلي اليوم بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها أمس إيجابية.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، إن موسيماني أجرى مسحة طبية جديدة صباح اليوم الأربعاء، وذلك للتأكد من نتيجة المسحة الأولى، موضحًا أبوعبلة أن موسيماني يخضع حاليا للعزل في غرفته وحالته مستقرة للغاية دون وجود أي أعراض.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.