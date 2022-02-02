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انت الان تتابع تفاصيل خبر موجة جديدة من الطقس السيئ يومي الخميس والجمعة في أماكن متفرقة في أنحاء البلاد والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - في إطار المتابعة اليومية لحالة الطقس في جمهورية مصر العربية خلال تلك الفترة، أكدت الدكتورة منار غانم عضو بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس يومي الجمعة والخميس في حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية المنتظرة، خلال آخر الأسبوع الجاري.
تقلبات في الأحوال الجوية خلال يومي الخميس والجمعة
من المتوقع طبقا لما أكدته منار غانم خبيرة هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من عدم الإستقرر والتقلبات في الطقس، بسبب وجود منخفض جوي على سطح البحر الأبيض المتوسط، مع وجود منخفض جوي على سطح البحر الأبيض المتوسط، مع إمتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على إرتفاع 6 كيلو من على سطح الأرض، مع جلب كتل هوائية رطبة قادمة من جنوب غرب أوروبا تؤدي إلى حالة من عدم الإستقرار.
سقوط أمطار متفاوتة الشدة في شمال البلاد
يتوقع أيضا سقوط أمطار متفاوتة في شدتها على شمال البلاد، مرورا بالسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، بجانب القاهرة الكبري وبعض المناطق من شمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح بين 40:50 كم في الساعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.
درجات الحرارة في مصر الأربعاء 2 فبراير
- القاهرة 20 10
- الإسكندرية 19 08
- وادي النطرون 19 11
- طنطا 19 09
- شبين الكوم 19 10
- دمنهور 19 10
- بلطيم 20 08
- مطروح 18 10
- السلوم 18 09
- سيوة 19 08
- بورسعيد 20 10
- دمياط 19 09
- الزقازيق 20 10
- المنصورة 19 09
- الإسماعيلية 20 09
- السويس 20 10
- العريش 17 08
- رفح 20 08
- رأس سدر 20 10
- نخل 1001
- نويبع 21 12
- طابا 19 10
- كاترين 14 01
- الطور 2108
- شرم الشيخ 2313
- الغردقة 22 12
- مرسى علم 22 11
- الفيوم 20 07
- بني سويف 2006
- المنيا 2006
- أسيوط 20 06
- سوهاج 20 07
- قنا 20 07
- الأقصر 22 07
- أسوان 23 07
- إدفو 2308
- أبو سمبل 2207
- الوادي الجديد 21 06
- شلاتين 24 12
- أبو رماد 23 12
- حلايب 23 13
- رأس حدربة 22 13
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