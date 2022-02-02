/676831/مساعد-رئيس-الهيئة-الهندسية-للقوات-المسلحة-يزور-مياه-سوهاج-لتفقد-حياة-كريمة

زار اليوم اللواء اشرف حسنى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومهندسى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، مياة سوهاج لاستعراض الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة "والتى تستهدف توفير خدمات مياه الشرب للقرى الاكثر احتياجا وخدمة الصرف الصحى للقرى المحرومة وذلك لعدد 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام بمحافظة سوهاج ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

كا في استقبال الزوار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب.

واكد عبدالغفار ان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى تشمل انشاء محطات مياه شرب سطحية جديدة بمراكز جرجا والبلينا والمنشاة وتنفيذ خطوط مياه ناقلة ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالمناطق المحرومة بجميع المراكز المستهدفة هذا بالاضافة الى تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل بالقرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي وتنفيذ 11 محطة معالجة صرف صحي بمراكز طما والبلينا وجرجا وساقلتة والمراغة ودار السلام والمنشاة.

واضاف عبدالغفار انه تم ادراج مراكز طهطا واخميم وسوهاج وجهينة ضمن خطة المرحلة الثانية والثالثة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وانه تم الانتهاء من اعداد مقترح بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمراكز المستهدفة.

الوكالة الأمريكية يتفقد مشروع صرف صحى الشوكا بمركز طما بسوهاج

اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب انه تفقد صباح اليوم المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما والجارى تنفيذه بقيمة ٤.٥ مليون دولار والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠ لتر لكل ثانية وخط انحدار بطول ١٤٠ كيلو متر وعدد ٢٠٠٠ وصلة منزلية تخدم ١٥ الف نسمة. واكد رئيس مياه سوهاج فى الاجتماع الذى عقد على هامش الجولة التفقدية على ضرورة الانتهاء خدمة جميع المواطنين بالقرية هذا بالاضافة الى الالتزام بتنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى المخطط له والمقرر الانتهاء منه فى سبتمبر ٢٠٢٢ لخدمة اهالى قرية الشوكا وتحقيق رضا المواطنين.