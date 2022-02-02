/676836/الأرصاد-انخفاض-درجات-الحرارة-وسقوط-أمطار-ونشاط-للرياح-الخميس-والجمعة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية ستشهدها البلاد من غد الخميس وتستمر حتى الجمعة، مرجحة السبب إلى تأثر مصر بمنخفض جوى على البحر المتوسط وطبقات الجو العليا، يصاحبه انخفاضا تدريجيا وطفيفا في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة 18 درجة الخميس، ويوم الجمعة تسجل 16 درجة.

دوت الخليج

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، إن الظواهر الجوية المصاحبة لحالة عدم الاستقرار تتمثل في نشاط رياح ملحوظ على كافة مناطق الجمهورية وتكون مثيرة للرمال والأتربة، فضلا عن وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى يومى الخميس والجمعة، مع زيادة الكميات على المناطق المطلة على البحر المتوسط. قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاط في الرياح ومنخفض جوي على كافة أنحاء الجمهورية غدا الخميس، وسوف يشهد الجمعة المقبل ذروة عدم الاستقرار من التقلبات الجوية ودرجات الحرارة.

درجات الحرارة

وأضاف القياتي، أن درجات الحرارة ستسجل يوم الجمعة المقبلة ما بين 15 و16 درجة مئوية، وسيبدأ المواطنين الشعور بالمنخفض الجوري من الخميس المقبل، حيث تقل درجات الحرارة بشكل ملحوظ، رغم أن طقس الأربعاء سيكون أكثر دفئا، حيث تسجل فيه درجات الحرارة 20 و21 درجة مئوية.

وأوضح سيكون هناك نشاط للرياح وإثارة للأتربة على بعض المناطق من شمال الجمهورية خلال اليومين المقبلين، كما ستشهد مدن السواحل الشمالية أمطارا بين خفيفة ومتوسطة، وغزيرة ورعدية يوم الجمعة بالتحديد على كثير من ذات المناطق الشمالية، وتقل كلما اتجهنا جنوبا، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني لمعرفة المواطنين حالة الطقس يوميا على الموبايل، وتوخي الحذر من التقلبات الجوية.