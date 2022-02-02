/676838/وزير-الزراعة-يبحث-مع-شركة-إسبانية-الاستثمار-في-مجال-زراعة-وتصنيع-الزيتون

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فرانسيسكو اسكلانت رئيس شركة اجروليف الإسبانية للاستثمار الزراعي والوفد المرافق له، وذلك في ضوء إهتمام الدولة المصرية بزيادة الاستثمار في قطاع الزراعة والغذاء.

دوت الخليج

‏الاجتماع تناول الاستثمار في مجال إنتاج وتصنيع الزيتون حيث ترغب الشركة في شراء 3000 فدان لإقامة مزرعة لاشجار الزيتون بأصنافه المختلفة وإقامة مصنع لتصنيع وتعبئة وتسويق زيت الزيتون بدول العالم المختلفة حيث تقوم الشركة بتسويق منتجاتها الي ٩٠ دولة حول العالم وتعمل في مصر منذ عشر سنوات وتسوق منتجاتها للأسواق العالمية الكبرى كما تعمل الشركة كمنصة أيضا لتسويق بعض المنتجات الاخرى بالدول التي تعمل فيها بجانب منتجات زيت الزيتون

‏وخلال الاجتماع قال القصير أن مصر أكبر دولة على مستوى العالم في إنتاج زيتون المائدة وان هناك تكليفات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بمحصول الزيتون والتصنيع واستغلال إمكانيات مصر في هذا المجال ‏لعمل قيمة مضافة توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني ،‏حضر الاجتماع بعض قيادات الوزارة

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التقى المهندس عبدالرحمن الفضل وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين، وكذلك ‏مراجعة الإجراءات التى فرضتها السلطات السعودية مؤخرا على الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية الطازجة خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية بالرياض.

المواصفات والاشتراطات الفنية للاتحاد الأوروبي

وبحث القصير مع نظيره السعودي الإجراءات التي تتخذها مصر على صادراتها للخارج، حيث تطبق المواصفات والاشتراطات الفنية للاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، كما استعرض الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال تطوير منظومة الحجر الزراعي وإجراءات التتبع وتكويد المزارع.

فحص سلامة الغذاء

وأوضح القصير، أن مصر لديها معامل معتمدة دوليا في فحص سلامة الغذاء ذات الأصل الحيواني والنباتي، كما أن صادراتها الزراعية تغزو حاليا معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من الدول نظرا لجودتها العالية، وأشار إلى تحقيق مصر رقما تاريخيا عام 2021 في الصادرات الزراعية حيث تجاوزت 5,6 مليون طن رغم ظروف جائحة كورونا وارتباك حركة الملاحة والتجارة الدولية .