/676840/عملت-كدة-عشان-ابقى-مشهور-تفاصيل-اعترافات-المحلل-الشرعي-أمام-النيابة-العامة

حيث أنكر المتهم خلال التحقيق ما نسب إليه من اتهامات منها ترويج الشائعات، قائلا: برنامج شريف عامر ومدير التحرير بتاعه قالي تعالي البرنامج نعمل حلقة قول أنت محلل وكده ، كما اعترف محمد الملاح بكذب روايته حول قيام مسئول البرنامج بإحضاره للحديث عن زواجه بالسيدات، قائلا: عملت كده عشان الشهرة. وبعد نحو ثمانية ساعات من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أمس الثلاثاء تمت خلالها المواجهة القانونية، قررت النيابة حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بترويج الشائعات والتحريض على الفسق والفجور، بعد التقدم ضده بعدة بلاغات.

وسائل التواصل الاجتماعي

حالة من الجدل كانت قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب ظهور محمد الملاح، ببرنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر، مقدما نفسه أنه يعمل كمحلل شرعي وتزوج 33 امرأة لعودة المطلقات لأزواجهن، حيث أكد خلال ظهوره بالبرنامج أنه يتزوج المطلقات ويدخل بهن ومن ثم يعدن لأزواجهن، مؤكدًا أنه متمسك بشرط الدخول بهن زاعمًا أنه يساعد كثيرات في العودة بشكل شرعي لأزواجهن.

المؤسسات الدينية

تصريحات المتهم عقب ظهوره سببت جدلًا واسعًا بين أوساط المؤسسات الدينية خاصة “الأزهر” و"الإفتاء"، ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، التي استنكرت هذه الوظيفة -محلل شرعي- قائلين إنها تخالف تعاليم الدين الإسلامي، الذي يشترط أن يكون الزواج غير مؤقت.

بلاغ للنائب العام

أحد المحامين كان قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد الملاح الذي أعلن أنه محلل شرعي وتزوج 33 سيدة، وأكد في البلاغ المقدم أن المحلل الشرعي الذي ظهر مؤخرا خلال إحدى القنوات الفضائية، أعلن أنه محلل زواج وتزوج 33 مرة، وأضاف المحامي في البلاغ أن المحلل الشرعي أظهر مستندات ووثائق التي تؤيد أنه تزوج وطلق 33 مرة وأنه أعلن على موقعه الإلكتروني عن هذه الوظيفة التي تخالف جميع القواعد الشرعية والقانونية، مؤكداً أن دار الإفتاء المصرية أصدرت بيانا للرد على ما تم تداوله في موضوع المحلل الشرعي، قالت فيه إن زواج المرأة المطلقة ثلاث مرات لتحل للزوج الأول - وهو ما يعرف بالزواج بشرط التحليل - حرام شرعا باتفاق جميع الفقهاء