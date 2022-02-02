/676844/الأمن-يحبط-تهريب-1750-طربة-حشيش-وبانجو-بـ21-مليون-جنيه-في-السويس

نجحت الأجهزة الأمنية، في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة "حشيش، بانجو، هيدرو" بقيمة 21 مليون جنيه بمحافظة السويس.

دوت الخليج

حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما بمحافظات الجمهورية، وذلك من خلال إعداد مخازن سرية بسيارة نقل بمقطورة بأماكن سرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

1750 طربة لمخدر الحشيش وزنت 175 كيلو جرام

حيث أمكن ضبط أحدهما حال إستقلاله السيارة المشار إليها، وبالتفتيش تم ضبط عدد 1750 طربة لمخدر الحشيش وزنت 175 كيلو جرام – عدد 50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 125 كيلو جرام- عدد 62 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 125 كيلو جرام- مبلغ مالى –هاتف محمول)، مخبأين داخل مخازن سرية بالسيارة النقل ، كما تم ضبط سيارة أخرى ملاكى.

اعترافات المتهم بالاتجار ونقل المخدرات

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار واستخدامه للسيارة فى النقل والتهريب على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (21٫000٫000 مليون جنيه تقريباً) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.