/676848/التربية-والتعليم-تعلن-إتاحة-منهج-اللغة-الإنجليزية-للثانوية-العامة-على-بنك-المعرفة

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة المنهج الكامل للغة الانجليزية للصف الثالث الثانوي الآن على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصري كما أعلنا منذ أيام قليلة.

دوت الخليج

https://lms.ekb.eg/courses/3cb182a8-bd43-4076-81c4-8379e4f1186b

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد أعلنت عن فتح وإتاحة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 25 يناير الجارى، على أن يستمر تسجيل الاستمارة حتى يوم 24 فبراير المقبل.

أفضل طرق التعلم والدراسية لطلاب الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد كشفت أفضل طرق التعلم والدراسية لطلاب الثانوية العامة، مشيرة الى أن منصة"LMS"، بإدارة التعلم ببنك المعرفة المصدر الرئيسى للتعلم والمعرفة ويجب على الطلاب الاعتماد عليها لأنها تساعد على معرفة التقييم الجديد وأهدافه وأيضا تمنح الطالب القدرة على طريقة التعامل مع الأسئلة الجديدة فى الثانوية العامة.

محتوى رقمي تفاعلي مربوط بالمناهج الدراسية

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن منصة إدارة التعلم، تضم محتوى رقمي تفاعلي مربوط بالمناهج الدراسية لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل، ومعرفة مخرجات التعلم المتاحة في كل درس من خلال المحتوى التفاعلي الذي يضم نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو لكل موضوع أو درس في المنهج، بالإضافة إلى تمارين تساعد الطالب على تقييم فهمه للموضوع وتصحيح أخطائه.