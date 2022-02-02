محافظ بنك اليابان للتعاون: مصر تتمتع بثقل على الصعيدين الإقليمى والدولى

جدة - نرمين السيد - عقد سفير مصر لدى اليابان محمد أبو بكر، لقاء مع Maeda Tadashi، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولى JBIC، حيث استعرض خلاله التطورات الاقتصادية الكبيرة التى تشهدها مصر فى كافة المجالات.





وأشار فى ذات الوقت إلى تنامى المؤشرات الخاصة بمختلف القطاعات المصرية، الأمر الذى تعكسه الإشادات الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية العالمية، موضحاً أن مصر تُعد إحدى أفضل الوجهات الاستثمارية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة التى دخلت السوق المصرى خلال العام الماضى.

من جانبه، أكد محافظ البنك، على أهمية مصر لدى الجانب اليابانى وما تحوزه القاهرة من ثقل على الصعيدين الإقليمى والدولى، مبرزا فى هذا الصدد استضافة مصر للقمة المقبلة لتغير المناخ COP27 المقررة خلال العام الجارى، بما يؤكد ثقة المجتمع الدولى فى قدرة مصر على استضافة هذا الحدث العالمى الضخم وإدارته بالشكل الأمثل، كما أضاف أن ذلك قد انعكس إيجابيًا على اهتمام الشركات اليابانية بمشروعات الطاقة فى مصر وتعزيز التعاون الثنائى فى هذا الصدد.

تناول الاجتماع أيضا انضمام مصر مؤخرًا وبشكل رسمى إلى مؤشر "جى. بى. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لهذا المؤشر، الأمر الذى يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، ويعزز أيضا من فرص زيادة تعاون وإسهام البنك فى الاستثمارات اليابانية بالسوق المصرى.

فى ذات السياق، أكد محافظ "جيبك" أن البنك يسعى لحث الشركات اليابانية على مزيد من التواجد داخل السوق المصرى فى ضوء ما يحوزه من فرص واعدة، وكذا اتصالا برؤية اليابان إزاء ضرورة تنمية التعاون مع الدول الإفريقية، حيث أشار فى هذا الإطار إلى وجود فرص متعددة لإرساء تعاون ثلاثى يجمع مصر واليابان فى إفريقيا.