رئيس جامعة قناة السويس يبحث الخطط المستقبلية للطلاب والخريجين

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس مع رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة هبه صالح، والوفد المرافق لها، سبل التعاون المشترك وعرض الخطط المستقبلية المستهدفة لصالح طلاب وخريجى الجامعة.





وأكد مندور حسب بيان اليوم الأربعاء أهمية تنمية وتطوير مهارات طلبة الجامعة وخريجيها فى إطار عمل عام وخطط تنفيذية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التى يقدمها المعهد لأبناء جامعة قناة السويس، مضيفا أن مثل هذه الدورات تساعد الطالب والخريج على تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع الفعلى ومتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن فرص العمل المستقبلية كلها تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، والتطور التكنولوجى.

وأشار مندور إلى أن التصحيح الإلكترونى داخل مركز القياس والتقويم ووحداته بالكليات يسير بالتوازى مع العملية الامتحانية التى أوشكت على الانتهاء، موضحا أن حصيلة التصحيح الإلكترونى بكليتى الآداب والتربية بلغت 97 ألفا و696 ورقة امتحانية.

وقدمت الدكتورة هبه صالح والوفد المرافق لها التهنئة للدكتور ناصر مندور لصدور القرار الجمهورى بتوليه منصب رئيس جامعة قناة السويس، متمنين له والجامعة كل التقدم والرقى.

وأوضح الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية أن إحصائية التصحيح الإلكترونى بالكلية جاءت كالتالى: الفرقة الأولى 14 ألفا و943 والفرقة الثانية 14 ألفا و501 والفرقة الثالثة 13 ألفا و900 والفرقة الرابعة 14 ألفا و152 بإجمالى 57 ألفا و496 ورقة.

وعن إحصائية كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أشار الدكتور عادل السعدنى عميد الكلية إلى أن حصيلة التصحيح بلغت 04 ألفا و200 ورقة امتحانية بواقع 14 ألفا و200 ورقة امتحانية للفرقة الأولى و9 آلاف و500 بالفرقة الثانية، أما الفرقة الثالثة فبلغت حصيلة التصحيح 8 آلاف و100 والفرقة الرابعة 8 آلاف و400 ورقة امتحانية.