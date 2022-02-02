عاجل- البسوا تقيل.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ جديدة (فيديو)

تابع القياتى خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC" أن درجات الحرارة ستسجل يوم الجمعة المقبلة ما بين 15 و16 درجة مئوية، وسيبدأ المواطنين الشعور بالمنخفض الجوى من الخميس المقبل.
وأضاف أن درجات الحرارة ستقل بشكل ملحوظ، رغم أن طقس الأربعاء سيكون أكثر دفئا، حيث تسجل فيه درجات الحرارة 20 و21 درجة مئوية، كما سيكون هناك نشاط للرياح وإثارة للأتربة على بعض المناطق من شمال الجمهورية خلال اليومين المقبلين.
وبحسب عضو المركز الإعلامى للأرصاد، ستشهد مدن السواحل الشمالية أمطارا بين خفيفة ومتوسطة، وغزيرة ورعدية يوم الجمعة بالتحديد على كثير من ذات المناطق الشمالية، وتقل كلما اتجهنا جنوبا.
كما نصح القياتى المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، إلى جانب القيادة بهدوء للسائقين واتباع كل تعليمات المرور.
"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
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