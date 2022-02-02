محافظ المنيا: إزالة 884 حالة بناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - عقد أسامة القاضى، محافظ المنيا، اجتماعا تنسيقيا موسعا، لبحث الاستعدادات الخاصة، لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى ستبدأ خلال الفترة من 6-26 فبراير الجارى، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.





وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

جاء ذلك بحضور، اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، وممثلى جهات الولاية، وعدد من الجهات المعنية.

أكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن جهود المحافظة بأجهزتها التنفيذية وجهات الولاية المختلفة، وبالتعاون مع مديرية الأمن، أسفرت خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 19، والتى تم تنفيذها خلال الفترة من 19-30 يناير الماضى، عن إزالة 884 حالة بناء على مساحة 72124 متر مربع، و44 حالة زراعة على مساحة 7 أفدنة.

وأوضح المحافظ، أن أعمال الموجة الـ 19 يجرى تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث كانت المرحلة الأولى خلال الفترة من 19-30 يناير الماضى،، وستبدأ المرحلة الثانية من 6 - 26 فبراير الجارى، وتبدأ المرحلة الثالثة من 6 - 26 مارس القادم،

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وممثلى جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض و الإزالات الفورية فى المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.

ووجه المحافظ بالتواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات برئاسة السيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، كما شدد المحافظ على ضرورة الاستعداد المبكر، والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.