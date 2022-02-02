بيان عاجل من الحكومة بشأن تضرر مسجد الإمام الحسين جراء حريق

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتضرر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة إثر اندلاع حريق فى محيطه، مُشددةً على أن كافة منشآت ومبان المسجد سليمة وآمنة، ولم يلحق بها أى أضرار أو خسائر على الإطلاق.

وأوضحت أن الحريق نشب فى أحد المبانى المحيطة بالمسجد، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع أى خسائر بشرية، مُشيرةً إلى أنه فور وقوع الحادث تم إرسال فريق من الوزارة بالتعاون مع مفتشى آثار المنطقة ومسؤولى أمن الآثار إلى المسجد للتأكد من سلامته، مع اتخاذ كافة إجراءات الحماية ووسائل الحفاظ على جميع المواقع الأثرية والتاريخية.

وفى سياق متصل، يتم تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المساجد الأثرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، حيث بلغ إجمالى ما تم إنفاقه على صيانة المساجد الأثرية خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من أربعمائة مليون جنيه، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بآثارها التاريخية بصفة عامة، واهتمام الأوقاف بصيانة المساجد الأثرية بصفة خاصة.