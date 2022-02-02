محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة عدد من المشروعات بمركز سمالوط

جدة - نرمين السيد - كلف أسامة القاضى، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة أعمال لجنة تذليل المعوقات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020م، والخاص بتقديم الخدمات المالية والغير مالية من خلال جهاز تنمية المشروعات، وتقديم خدمة إصدار التراخيص المؤقتة والنهائية للمشروعات حديثة التأسيس ومشروعات توفيق الأوضاع.





من جانبه، تفقد نائب محافظ المنيا، يرافقه المهندس أحمد راشد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، والمهندس مروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات، عددا من المحال والمشروعات والتى بدأت فى توفيق أوضاعها والحصول على ترخيص مؤقت، تمهيدا لتحويلها إلى القطاع الرسمى، وذلك بنطاق مركز سمالوط، حيث تضمنت تلك المحال نماذج متعددة منها صالة ألعاب رياضية، وكذلك محلات بيع الأدوات الكهربائية، وأخرى للملابس الجاهزة، ومحل بقالة تموينية (جمعيتى).

وناشد نائب المحافظ، أصحاب المشروعات الغير رسمية بكافة مراكز ومدن المحافظة بسرعة التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات بمدينة المنيا للبدء فى إجراءات توفيق الأوضاع والحصول على رخصة مؤقتة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات، وذلك بالإضافة إلى الحصول على عدد من المزايا والحوافز الضريبية.

وخلال جولته بمركز سمالوط، قاد نائب المحافظ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحى شمال مدينة سمالوط تضمنت شوارع (حسن حميدة- التجارة - بنك مصر - الداقوفى) كما أسفرت الحملة عن ضبط مقهى يقدم شيشة، بالمخالفة لقرارات الدولة من حيث تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، موجهاً بتحرير محضر وإغلاقه لمدة أسبوع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما شهد نائب المحافظ أعمال إزالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 18 قيراط بقرية القطوشة التابعة لمجلس قروى اسطال بمركز سمالوط.